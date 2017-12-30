Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

ABD’nin New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde üç ölümcül terör saldırısının ardından yeni yıl kutlamaları öncesinde görülmemiş güvenlik önlemleri alındı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:39
Amerika'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

New York Polisi, Times Square Meydanı’nda yapılması planlanan geleneksel yeni yıl kutlamaları için her zamankinden daha büyük güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. New York Emniyet Müdürlüğü, keskin nişancılar için eğitimli gözlem ekiplerinin kurulacağını, patlayıcı tespiti için köpek sayısını arttıracağını ve bölgede daha fazla polisin görev alacağını duyurdu.
Time Square meydanına çıkan yol, cadde ve sokakların giriş çıkışlarının, hem araç hem de yaya trafiğine beton bloklar, kum dolu çöp kamyonları ile kapatılacağını açıklandı.

Yetkililer, çevredeki, tüm binalara keskin nişancıların yerleştirileceğini, alana girişlerde sıkı denetim yapılacağını, metal dedektörlerin yanı sıra, bu yıl iz bırakan patlayıcı üzerinde başarılı olmuş özel eğitilmiş "buhar uyanışı" köpeklerin de üst düzeyde kullanılacağını açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Demokrat partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yılbaşı gecesi insanların güvenini sağlayacaklarını söyleyerek, “New Yorklular her zamanki gibi kesinlikle güvende olacak" dedi. Alınan önlemlerin 1907 yılından bu yana dünya çapında televizyonlarda yayınlanan bir yılbaşı kutlamasına yönelik büyük güvenlik önlemi olacağı belirtildi.

New York Polis Merkezi Terörle Mücadele Direktörü James Waters, yeni yıl kutlamaları için Times Meydanı’nda ve çevresinde binin üzerinde güvenlik kamerasının yer alacağı, ağır silahlar, bomba ekibi personeli, radyolojik tespit ekipleri ve teknoloji ile donatılmış bir güvenlik oluşturduklarını açıkladı.

PAZAR SABAHI YOLLAR KAPATILACAK

New York Emniyet Müdürü James P. O’Neill ise, yılbaşı gecesi New York’ta kaç bin polisin çalışacağı ile ilgili ayrıntı vermedi. O’Neill, Times Square Meydanı ve çevresindeki 125 otopark garajının hepsinin Pazar günü sabah saat 11:00’den sonra tamamen boşaltılıp mühürleneceğini ve hiç kimsenin otoparklara girişine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Ekim ayında Las Vegas’ta meydana gelen saldırı tipini önlemek amacıyla bölgedeki yüksek katlı otellerin tamamının kontrol altında tutulacağını ve otel güvenliği ile ilgili her türlü tedbirleri alacaklarını aktardı.

Öte yandan, ABD genelinde, özellikle büyük metropol kentlerde de olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığı açıklandı. Yılbaşı gecesi vatandaşların daha huzurlu ve güvende yeni yıla girmeleri için ABD polisinin alarmda olduğu gece gündüz hazırlıkların devam ettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:39
  1. ABD
  2. New York
  3. yılbaşı
  4. güvenlik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu ismi kimse beklemiyordu... Sürpriz sol bek
    1. Bu ismi kimse beklemiyordu... Sürpriz..
    2. Konaklamak için en erken 10 ay önceden..
    3. 35 milyarlık değer rekor satış getirdi
    4. 19.999... Bu rakama dikkat
    5. 2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı
    6. En son 300 yıl önce olmuştu... Yine..
    7. Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi..
    8. Özel şirketler çalışanı sevindirecek
    9. Amerika'da olağanüstü güvenlik..
    10. Otellerin gelirleri kur artışına gitti
    11. Adana’da şaka gibi olay… Bu halde..
    12. İhracatçılardan yönetmelik ikazı
    13. Dış ticaret açığı kasım ayında arttı
    14. Adana'da FETÖ'nun 'Emniyet imamı'..
    15. Tesettüre uymayanın cezası açıklandı...
    16. Sanayicilerden 2018 uyarısı..
    17. Erdoğan’ın özel kol saati
    18. Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında..
    19. İhracatçılar sözünü tuttu
    20. Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı