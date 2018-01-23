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Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Marshall County Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

23 Ocak 2018 Salı 18:49
Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde Marshall County Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Kentucky Valisi Matt Bevin, saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin araştırma-inceleme çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:49
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