Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü
ABD’nin Kentucky eyaletindeki Marshall County Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.23 Ocak 2018 Salı 18:49
ABD’nin Kentucky eyaletinde Marshall County Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Kentucky Valisi Matt Bevin, saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin araştırma-inceleme çalışmaları sürüyor.