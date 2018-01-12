Amerika'da kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor

ABD'nin California eyaletindeki heyelan sırasında kaybolan kişilerin hayatta olduğuna dair umutlar tükeniyor. Kayıpları arama çalışmaları sürerken, felakette yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin arasında üç yaşında bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

Afetzedelerden biri, yıkımın boyutu karşısında halen şaşkın olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Kanyonun 5 mil yukarısından aşağı kayan döküntülerin miktarı şaşırtıcı boyuttaydı. Bir, bir buçuk metre yüksekliğe ulaştı, devasaydı."

Felaket California eyaletinin güney kısmını, Santa Barbara ve Ventura kentleri gibi dağlık alanları vurdu.

Kayıpların sayısı önce 48 olarak açıklandı, ardından 8 olarak düzeltildi ancak son açıklanan rakam 43. Arama kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için zamanla yarışıyor.

Cameron Carlson adlı bir görevli 30 yıldır arama kurtarma ekibinde olmasına rağmen ama bu boyutta bir felaketle karşılaşmadığını ve gördüğü manzaranın üzücü olduğunu söyledi.

Arama-kurtarma ekipleri şu ana kadar afet bölgesinin üçte ikisi taradı.

Toprak kaymaları ve sel nedeniyle 100 kadar ev yıkıldı, 300 civarında binada da hasar oluştu.

Kaynak: Euronews