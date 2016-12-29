Amerika'da işsizlik başvuruları geriledi!

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 10 bin düşüşle 265 bin oldu. Piyasalarda beklenti de başvuruların 10 bin düşüşle 265 bin olacağı yönündeydi.

Bir önceki haftanın rakamı 275 binde revize edilmeden bırakıldı. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 750 düşüşle 263 bin oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 17 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 63 bin artarak 2 milyon 102 bin oldu. 4 haftalık ortalamalara göre işsizlik maaşı başvurusundan yararlananlar 4 bin 500 artışla 2 milyon 42 bin 250 olarak açıklandı. İşsizlik sigortalıların oranı ise aynı dönemde mevsimsel düzeltilmiş ve düzeltilmemiş verilerle yüzde 1,5 olarak kaldı.

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.