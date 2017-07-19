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Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde 91 arttı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin son raporuna göre, ABD’deki İslamofobik olaylarda yüzde 91 artış oldu Müslümanlar en çok şiddet içermeyen tacize maruz kalıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:29
Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde 91 arttı

ABD’de İslamofobik olaylarda rekor artış görüldüğü bildirildi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2017’nin ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran aylarına ait İslamofobik olaylarla ilgili son güncellemesini yayınladı. CAIR raporuna göre, bu yılın nisan-haziran aylarında geçen senenin aynı dönemine göre Müslüman karşıtı olaylarda yüzde 91 artış görüldü.

EN ÇOK TACİZE MARUZ KALDILAR

Müslüman karşıtı olaylarda en fazla dikkat çekenin şiddet veya tehdit içermeyen taciz olduğu kaydedildi. İkinci en yaygın İslamofobik olay ise kişiye veya mülke zarar verme olarak rapor edildi. CAIR’ın İslamofobiyi İzleme ve Mücadele Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Zainab Arain, söz konusu artışta yeni ABD yönetiminin Müslüman ve azınlık karşıtı politikalarının etkisi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:29
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