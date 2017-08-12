Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'da ırkçı gösteri sonrası OHAL ilan edildi

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
Amerika'da ırkçı gösteri sonrası OHAL ilan edildi

Charlottesville şehrinde Konfederasyon Ordusu'nun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıktı. Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

ABD MEDYASI: YETERİNCE ÖNLEM ALINMADI

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağlaması için gerekli emri verdiğini açıkladı. ABD medyası, valinin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığını savundu.

"YAHUDİLER YERİMİZE GEÇEMEYECEK"

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesi'nde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı. 

NE OLMUŞTU?

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı. Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti. Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
  1. abd
  2. ohal
  3. ırkçı saldırı
  4. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir köy… Duyan koştu!
    1. Bir köy… Duyan koştu!
    2. Amerika'da otomobil göstericilerin..
    3. 'Sen misin işini yarım bırakan' deyip...
    4. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse..
    5. Çorum'daki vatandaşlar Maçka'daki..
    6. Goran, IKBY'deki bağımsızlık..
    7. Trabzonspor'dan şok karar!
    8. Donald Trump'a 'Venezuela' tepkisi
    9. Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği..
    10. Mercedes-Benz Türk, ilk ‘Pop-up’..
    11. Polis böyle yakaladı… Dikkat çeken..
    12. Erdoğan'a sesini duyurmak için her..
    13. Donald Trump: Hepimiz bir arada..
    14. Çocuklardan İhtiyaç Sahipleri İçin..
    15. Amerika'da ırkçı gösteri sonrası OHAL..
    16. 'Ben kefenimi giydim de çıktım.' diyen..
    17. Büyük skandal!Aklınıza gelen..
    18. Suriye kamplarında hayat devam ediyor
    19. Kışlada dehşet! Askerin cesedi ayağı..
    20. İnmede ilk 8 saat çok önemli
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı