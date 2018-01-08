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Amerika'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor

ABD’nin doğu kıyısı soğuklarla boğuşurken, Los Angeles’ta yaşanan beklenmedik sıcaklarla halk denize giriyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:14
Amerika'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor

ABD’nin özellikle New York, New Jersey gibi kuzey doğu eyaletleri -10 dereceyi bulan aşırı soğuklar ve kar yağışının etkisindeyken, güney California’da ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. California eyaletinin güney sahilleri güneşin keyfini çıkartmak isteyenlerle doldu.

Ocak ayında denize girmeye izin veren hava sıcaklıklarının yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Yetkililer bölgeyi bu hafta etkisi altına alacak yağışlı hava ve bunun sonucu olarak özellikle geçtiğimiz ay etkili olan yangınların ardından oluşan toprak kayması riski ile ilgili halkı uyarıyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:14
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