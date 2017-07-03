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Amerika'da iki eyalet kepenk kapattı

ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin,  bütçelerinin meclisten geçmemesi nedeniyle acil hizmetler dışındaki birçok  hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:45
Amerika'da iki eyalet kepenk kapattı

Maine ile New Jersey eyalet yöneticileri, yaptıkları açıklamalarla  eyalet bütçeleri kabul edilene kadar bazı hizmetlerin verilemeyeceğini açıkladı.

Maine Valisi Cumhuriyetçi Paul LePage, mali yılın son günü olan 30  Haziran akşamına kadar eyalet meclisinden ilgili bütçenin geçirilememesi üzerine  acil hizmetler haricinde eyalet düzeyindeki birçok hizmetin sağlanamayacağını  belirtti.

LePage, yaptığı açıklamada, "Bu, bugün veya yarınla ilgili bir şey  değil. Bu, Maine'in geleceğiyle ilgili bir durum. Bütçenin bir an önce  geçirilmesi gerek" ifadesini kullandı.

Benzer şekilde New Jersey eyaletinin de mali yılın son gününde bütçeyi  eyalet meclisinden geçirememesi nedeniyle hükümet fonksiyonlarının bir kısmını  durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, imzaladığı kararnameyle  acil hizmetler dışındaki hizmetlerin geçici olarak durdurulması talimatını verdi.  Bu kararın ardından eyaletteki kamusal birçok hizmetin yanı sıra parklar, tarihi  alanlar, plajlar ve benzeri turistik ve sosyal tesislerin de geçici olarak  kapatılacağı, ancak acil hizmetlerin sunulduğu servislerin çalışmaya devam  edeceği belirtildi.

ABD'de eyalet meclislerinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki  anlaşmazlıkların zaman zaman bütçe sorunlarına ve yönetimin kilitlenmesine neden  olduğu biliniyor.
 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:45
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