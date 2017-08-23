Amerika'da idamına 4 saat kala infaz durduruldu

Avukatlarının yeni DNA kanıtları ışığında cinayetle suçlanan Williams'ın masum olduğunu duyurması sonrası Eyalet Valisi Eric Greitens infazın durdurulmasına karar verdi.

Missouri Valisi Eric Greitens, bir adliye muhabirini 1998 yılında öldürmekle suçlanan siyah mahkum Marcellus Williams'ın zehirli iğneyle idam edilmesine 4 saat kala infazı durdurdu.

Greitens, St. Louis Post-Dispatch adlı gazetenin adliye muhabiri Felicia Gayle'i hırsızlık amacıyla girdiği evinde evinde 43 kez bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Williams'ın infazını yeni DNA kanıtlarının incelenmesi talebiyle durdurdu.

Vali yaptığı açıklamada emekli 5 eski hakimin yer aldığı bir soruşturma komitesinin yeni DNA kanıtlarını incelemesini ve varılan sonuca göre infazın yapılıp yapılmamasına karar verilmesini istedi.