Amerika'da iç savaş: Sıra Özgürlük Heykeli'nde mi?

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde, iç savaşta ayrılıkçı konfederasyon orduları (Güney) komutanı general Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılma tartışmaları sonucu beyaz ırkçı gruplar tarafından oluşturulan terörde gerilim artarak devam ediyor.

Beyaz ırkçı terörün 3 kişinin ölümüne, 30’dan fazla kişinin yaralanmasına neden olmasından sonra ırkçılık karşıtları, ülke çapına yayılmış olan konfederasyon askerlerine ait heykelleri hedef almaya başladı. Son olarak Kuzey Karolayna eyaletine bağlı Durham şehrinde yaklaşık yüz yıllık bir konfederasyon askeri heykeli, ırkçılık karşıtı protestocular tarafından boynuna bağlanan halatlar ile parçalandı.

ABD’deki 31 eyalette bulunan 700 kadar heykele yönelik müdahaleye, silahlı beyaz ırkçı grupların karşılık verme ihtimali, yeni bir kuzey güney savaşı mı çıkacak sorusuna sebep oluyor. ABD’de liberal kesimler iç savaş dönemindeki özgürlükçü Kuzey tarafıyla özleştirilirken, ırkçı gruplar ayrılıkçı, kölelik yanlısı Güney ile bir tutuluyor. Öte yandan, ABD’de ırkçı terörün hortlamasından üç gün sonra, ilgili grupları isim vererek kınayan Başkan Donald Trump’a tepkiler dinmedi. Trump, New York ziyaretinde, büyük tepkiyle karşılandı.

HEYKELLER HEDEF ALINIYOR

Beyaz ırkçı terörün, heykel koruma bahanesi ile üç kişinin ölümüne ve 30’dan fazla kişinin yaralanmasına sebep olması sonrası, ABD genelinde bulunan ayrılıkçı konfederasyon ordusuna ait heykel ve yapılar hedef alınmaya başlandı. Irkçılık karşıtı protestocular, ABD kanunlarına göre koruma altında tutulan heykellerin gerekirse zorla alaşağı edilmesi gerektiğini belirityor. Hedef alınan heykellerden biri önceki gün Kuzey Karolayna’ya bağlı Durham şehrinde protestocular tarafından boynuna halatlar geçirilerek kaidesinden çekilerek kırıldı. Heykelin yıkılma görüntüsü sosyal medyada, 2003’te ABD’nin Irak işgali sonrası Bağdat’ta Firdevs meydanında bulunan Saddam Hüseyin heykelinin yıkılmasına benzetildi. Ülkenin farklı yerlerinden heykellere saldırı haberleri geldi.

IRKÇI SİLAHLI MİLİS KORKUSU

Ülkedeki 50 eyaletin 31’inde Charlottesville ve Durham benzeri 700 heykelin bulunduğu biliniyor. Heykellerin hedef alınması halinde, kanlı olayların yaşanmasından korkuluyor. Virginia’daki olayları organize eden bir Neo-Nazi sitesinden yakında daha fazla olayın yaşanacağına yönelik bir tehdidinin yayınlanması terör dalgası korkusunu artırdı. Bilindiği üzere Charlottesville’deki olaylarda tam teçhizatlı ırkçı milisler sokakta boy göstermişti. Silahlı milis grupların ırkçılık karşıtı gruplara müdahalesi halinde ülkenin yeni bir kuzey güney savaşına yol alabileceği değerlendirmeler arasında. Beyaz ırkçı grupların liderlerinden Matthew Heimbach’ın “Daha önce hiç olmadığımız kadar aktif olacağız” sözleri de ülkede iç savaş korkusunu tetikledi.

İSTİFALARLA SARSILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville kentindeki şiddet olaylarını kınarken ırkçı ve aşırı sağcı gruplardan bahsetmemesine gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, “Ku Klux Klan, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret grupları Amerikalıların değer verdiği her şeye ters” dedi. “Irkçılık şeytanidir” diyen ABD Başkanı, “Bu hafta sonundaki ırkçı şiddette suç işleyen herkese söylüyorum; hesap vereceksiniz. Adalet yerini bulacak.” ifadelerini kullandı. Ne var ki bu sözler Trump’a yönelik tepkiyi azaltmadı. Beyaz Saray ile iş dünyası arasında köprü vazifesi gören Amerikan Sanayi Konseyi istifalarla sarsıldı. Amerikalı ilaç üreticisi Merck’in CEO’su Kenneth Frazier’den sonra Intel’in CEO’su Brian Krzanich ve Under Armour’ın CEO’su Kevin Plank da konseyden istifa ettiklerini açıkladı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük programı kapsamında geldiği New York’ta protestolarla karşılandı. Trump, başkanlığı döneminde ilk kez geldiği New York’taki evinin bulunduğu Trump Tower önünde protesto edildi. Göstericiler arasında yer alan New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, Trump’ı kastederek, “Ona ‘New York’a hoş geldin’ demiyoruz.” ifadesini kullandı. Büyük bölümü trafiğe kapatılan 5. Cadde’de toplanan protestocular, Trump Tower’a gelişi sırasında Donald Trump aleyhine slogan attı. Trump destekçisi yaklaşık 10 kişilik grup ise Amerikan bayrakları ve pankartlar taşıdı. Zaman zaman iki grup arasında tartışmalar yaşandı. Öte yandan ABD’nin New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump’ı Virginia’daki ırkçı saldırı sonrasında yeterince sert tutum sergilememesini eleştirerek imza kampanyası başlattı.