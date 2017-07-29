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Amerika'da iç savaş

Donald Trump’ın yeni İletişim Direktörü Anthony Scaramucci’nin, Trump kabinesinin önde gelen isimleri Priebus ve Bannon’u hedef alan sözleri dikkatleri yine Beyaz Saray’a çekti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:46
Amerika'da iç savaş

Scaramucci, The New Yorker dergisi muhabiri Ryan Lizza ile telefonda yaptığı görüşme sırasında Trump’ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus’u “paranoyak şizofren” olarak nitelendirirken, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon hakkında da cinsel içerikli ağır hakaretlerde bulundu. Scaramucci, haberin yayınlanmasının ardından attığı Twitter mesajında “renkli bir lisan” kullandığı için üzgün olduğunu söyledi. Bu sözleri sarf ettiğini ise inkar etmedi. Wall Street yöneticisi olan Scaramucci, geçen hafta içerisinde Beyaz Saray iletişim direktörlüğü görevine atanmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce eski Sözcü Sean Spicer istifasını sunmuştu.

İLK SKANDAL DEĞİL

Scaramucci’nin ayağının tozuyla meydana getirdiği skandal Beyaz Saray’da ilk değil. Trump kabinesindeki krizler, 8 Kasım seçimlerinden hemen sonra başladı. Daha önce Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner merkezinde olduğu, Reince Priebus, Steve Bannon, dışişleri bakanı Rex Tillerson, Adalet Bakanı Jeff Sessions hatta bizzat Donald Trump’ın küfürlü konuşmalarının yansıdığı skandallar Beyaz Saray’da fırtınalar esmesine sebep oldu. Trump’ın, NATO, Çin ve ABD Merkez Bankası’na yönelik düşüncelerindeki U dönüşleri de Kushner ve Bannon arasındaki çekişmeye dayandırılmıştı. Yine, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster göreve atandığında ilk iş olarak, başdanışman Steve Bannon’un güvenlik kurulundaki görevine son verdi. Son birkaç hafta içinde Trump’ın Rex Tillerson ve Jeff Sessions ile gerilimi de medyaya yansıdı. Sessions istifa söylentilerine karşı, “Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:46
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