Amerika'da hamile kadın markette doğum yaptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir süpermarkette, doğum sancıları tutan kadın bir anda yere yığıldı.

Market çalışanları ile müşteriler de doğum yapan kadına yardım etti.

KORDONU MARKET SAHİBİ KESTİ

Ambulans ekipleri geldiğinde minik bebek çoktan dünyaya gelmişti. Bebeğin kordonunu marketin sahibi kesti.

Doğumdan hemen sonra ulaşan sağlık ekipleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı. Anne ve oğlu Toby'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.