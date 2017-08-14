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Amerika'da gösteriler gittikçe yayılıyor! Hedefte Trump da var

ABD'de şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı gösteriler, New York  başta olmak üzere bir çok kentte protesto edildi. Tepki ülke genelinde giderek büyüyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:25
Amerika'da gösteriler gittikçe yayılıyor! Hedefte Trump da var

Charlottesville'deki ırkçı saldırılar, New York, Los Angeles, Denver,  Seattle, San Francisco ve Chicago gibi büyük kentlerin yanı sıra ülke genelinde  kınandı.

Protestoların hedefinde, Virginia'daki saldırıların sorumlusu olarak  görülen Neonaziler ve Ku Klux Klan (KKK) gibi ırkçı gruplar kadar ABD Başkanı  Donald Trump da yer aldı.

New York'taki gösteriler, Brooklyn'deki Grand Army'de düzenlenen anma  töreni ve protesto eylemiyle başladı. Times Meydanı'nda toplanan grup,  Charlottesville'deki ırkçı olayları kınadı.

Meydandan Trump Tower'a kadar yürüyen  göstericiler, yol boyunca "KKK'ya hayır, faşist Amerika'ya hayır, Trump'a hayır"  sloganları attı.

Columbus Circle ve Union Meydanı'nda toplanan değişik gruplar da Trump  Tower'a yürüdü. New York polisi, gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri  aldı.

Trump Tower yakınındaki 3 gösterici "düzeni bozan davranışta bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alındı. Göstericiler, Trump ve ırkçılık karşıtı  eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Charlottesville kentindeki ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden  ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını  yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Irkçı grupların protestolarını izlemekle  görevli olduğu belirtilen bir polis helikopterinin olayların meydana geldiği yerin uzağında, bir golf sahası yakınında düşmesi sonucu polis teşkilatı mensubu  2 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun  komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin  kaldırılması planı üzerine, aşırılık yanlısı ırkçı grupların düzenlediği protesto  gösterilerine, ırkçılık karşıtı grupların karşı protesto eylemiyle olaylar  büyürken kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:25
  1. ABD
  2. ırkçılık
  3. gösteri
  4. Charlottesville
  5. Virginia
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