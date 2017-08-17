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Amerika'da genç kız bir ay sonra ormanda bulundu

ABD'de Lisa Theris isimli üniversite öğrencisi kaybolduktan bir ay sonra ormanlık alanda bulundu. İki adamdan kaçan genç kız nerede olduğunu bilmeden ormanda bulduğu yabani mantar ve böğürtlenlerle hayatta kalmayı başardı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:59
Amerika'da genç kız bir ay sonra ormanda bulundu

ABD'nin Alabama  eylatinde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Lisa Theris ortadan kaybolduktan bir ay sonra bulundu. 

Midland'de karanlık bir ormanın içinde büyük bir arazide kaybolan genç kız, bulunduğu sırada ayağında ayakkabı bile yoktu. Haftalarca öyle dolaşmıştı ve ayakları yara içindeydi.

Lisa Theris onca zaman ormanda bulduğu yabani mantarlar ve böğürtlenlerle hayatta kalmayı başardı.

Nerede olduğunu tam olarak bilmeden sürekli kazan genç kızı sonunda ormanlık alana yakın bir yoldan geçen bir kadın farketti. Aracıyla yolsa ilerleyen kadın güvenlik güçlerini arayarak 'Ormanlık arazide çalıların arasında bir şeyin hareket ettiğini gördüğünü' söyledi.  Şerif Rodgers bölgeye gittiğinde genç kızı buldu. 

Lisa kaybolduğu sırada yanında iki adam olduğu rapor edilmişti. O iki adamın Midway'da birr av köşküne soygun amacıyla giren iki kişi olduğu anlaşıldı.

Lisa soygunun bir parçası olmak istemediği için gece adamlardan kaçmıştı. Şerif yaptığı açıklamada  Lisa için 'Bu bölgeyi tanımadığı aşikar.  Koşarak kaçtığı gece ormanda kaybolmuş' dedi.

Lisa'nın ağabeyi Will ise 'onun hayatta olması gerçek bir mucize' yorumunu yaptı.

Manley Davis ve Randall Oswall ise hırsızlık suçundan yakalanarak tutuklandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:59
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