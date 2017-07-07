Amerika'da bir Türk ölü bulundu!

Cinnaminson'da bir aracın yanında 40'lı yaşlarda kadın cesedi bulunması üzerine kimliğinin belirlenmesi için görevliler tarafından çalışma başlatıldı.

Kimliği Sevgi Yılmaz olarak tespit edilen bu kadının olay yeri yakınındaki Delran'da ikamet ettiği, cep telefonunun 100 metre ileride olduğu, çantasındaki paralarının ise çalınmadığı anlaşıldı. Söz konusu aracın da Yılmaz'a ait olduğu belirtildi.

YÜKSEK TANSİYON HASTASI

Vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmayan kadının yüksek tansiyon hastası olduğu da öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler ilk belirlemelerine göre kadının ölümüyle ilgili herhangi bir adli vaka bulgusuna rastlamadı.

ADLİ TIP SONUCU BEKLENİYOR

Aslen Giresunlu ve iki çocuk annesi olan Sevgi Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni adli tıp araştırması sonucu belli olacak.