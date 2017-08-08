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Amerika'da bir polis öldürüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde şüpheli aracı durduran bir polis, açılan ateş sonucunda öldü.

08 Ağustos 2017 Salı 07:51
Amerika'da bir polis öldürüldü

Missouri Eyalet Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, Clinton kentinde polis memuru Gary Michael (37), şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Bu sırada araçta bulunan James McCarthy (39), polis memuruna ateş etmeye başladı. Polis memuru Michael de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından polis Michael hayatını kaybetti.

Cinayet ve silahlı saldırı suçundan aranan McCarthy, iki sokak ötede aracıyla kaza yaptı ancak yakalanamadı. McCarthy'nin bulunması için kentte adeta " insan avı" başlatıldı.

ABD'de bu yıl 74 polis öldürüldü

"Ulusal Polisleri Anma Fonu"na (National Law Enforcement Officers Memorial Fund) göre, görevi başında öldürülen polis sayısı geçen yıl 75 iken 2017'de bu sayı şimdiden 74'e ulaştı.

Missouri'deki en son olayla, ülke genelinde bir yıl içinde trafikte açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden polis sayısının ise 28 olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:51
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