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Amerika'da bir pitbull dehşeti daha!

Geçen hafta 22 yaşındaki bir kadının köpekleri tarafından yenmesiyle sarsılan ABD’de bu sefer yine pitbull cinsi iki köpek bir çifte saldırdı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:45
Amerika'da bir pitbull dehşeti daha!

ABD’nin Kentucky eyaletinde Pazar sabahı ihbar alan polis, Lorraine Brock Saylor ve Johnny Saylor’u hareketsiz halde buldu. 66 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü tespit edildi. Ağır yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, Johnny Saylor’un kendilerine saldıran iki pitbull köpeğini silahla vurduğunu ve köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak kaçtığını duyurdu. Bölgedeki halk, kahverengi pitbull konusunda uyarıldı.

Köpeklerin çifte ait olmadığı belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaklaşık 10 gün önce pitbull cinsi köpeklerini gezmeye çıkardıktan sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Bethany Stephens'in iki köpeği tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 10:45
  1. ABD
  2. köpek
  3. pitbull
  4. saldırı

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