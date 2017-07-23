Amerika'da bebeğini öldürüp arka bahçeye gömdü

ABD'nin Ohio eyaletinde 18 yaşındaki Brooke Skyler Richardson evlerinin arka bahçelerinde bulunan ceset kalıntılarının ardından 20 Temmuz'da tutuklandı. Mahkmeye çıkarılan genç kız bebeğini vahşice öldürmek suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Duruşma henüz bir karar bağlanmasa da genç kız için 15 bin dolar kefalet isteniyor.

Brooke Skyler Richardson'ın yeni doğan bebeğini canlı canlı evlerinin arka bahçesine gömdüğü belirtiliyor. Uzmanlar bebeğin kesinlikle ölü doğmadığını, sonradan öldüğünü belirtiyor. Delillere göre bebek canlı canlı gömülmüş olabilir. Henüz bebeğin ölüm sebebi kesin olarak bilinmiyor. Kriminal rapor bebeğin ölüm tarihinin 7 mayıs olduğunu gösteriyor.

Brooke Skyler Richardson ise bebeğini öldürdüğü suçlamalarını reddediyor. Genç kızın avukatı 2O iyi bir insan. Engelli çocuklar için çalışıyor' dedi.