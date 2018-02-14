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Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın İngiliz aksanıyla uyandı

ABD'de baş ağrısı şikayeti olan Michelle Myers, uykusundan İngiliz aksanıyla uyandı. "Yabancı Aksan Sendromu" verilen rahatsızlığı bulunan kadın, daha önce de bu durumu yaşadığını belirterek, "Üzgünüm, farklı bir insan gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:34
Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın İngiliz aksanıyla uyandı

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Michelle Myers, şoke edici bir tıbbi durumla karşı karşıya kaldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; şiddetli migren ağrısı yaşayan Amerikalı kadın uykuya daldı ve şaşırtıcı bir şekilde İngiliz aksanıyla uyandı.

İNGİLİZ AKSANIYLA KONUSUYOR

Michelle Myers, Amerika Birleşik Devletleri'nden hiç ayrılmamış olmasına rağmen İngiliz aksanıyla konuşuyor.

Yabancı Aksan Sendromu adı verilen bu durumun genellikle bir nörolojik hasar ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

Teksas Üniversitesi'ne göre; Yabancı Aksan Sendromu "konuşmada ani bir değişikliğe neden olan bir konuşma bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Böylece kişi, yabancı bir aksanla konuşmaya başlıyor. Bu durumun çoğunlukla inmeden kaynaklanan beyindeki hasar ve travmaya bağlı olduğu kaydedildi.

Myers, baş ağrısıyla uyuyup, farklı aksanlarla konuştuğu üç deneyim yaşadığını söyledi. İrlanda ve Avustralya aksanıyla da konuşan kadın bu durumun birer hafta sürdüğünü söyledi.

Myer, inanılmaz rahatsızlığı nedeniyle sayısız hastane ve uzman gezdi. Myers, "Üzgünüm, farklı bir insan gibi hissediyorum"diyerek, sağlıklı haline dönmek istediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:34
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  3. yabancı aksan sendromu

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