Amerika'da balığın içinden köstebek çıktı
ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney balığın ağzındaki kancayı çıkarırken hayatının şokunu yaşadı. Balığın içine baktığında ölü bir köstebek gördü.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:32
Ailesinin Missouri eyaletindeki evinde balık tutmaya çıkan Monroe MacKinney oldukça iri bir levrek yakaladı.
Balığı çekip ağzındaki kancayı çıkarmaya çalıştığı an karşılaştığı görüntüye inanamadı. Balığın içinde ölü bir köstebek vardı.
MacKinney yaşadığı şaşkınlıkla ilgili "Balığın ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışırken inanaılmaz bir şeyle karşılaştım. Balığın içinde bütün bir köstebek vardı. Bunun nasıl olduğuyyla ilgili hiç bir fikrim yok. Bir levrek nasıl bir köstebeği yutabilir. Dilim tutuldu. Gördüğüm şeye inanamadım. Sonra bunun insanın hayatı boyunca bir kez karşısına çıkacak bir durum olduğunu düşündüm ve bir kaç fotoğraf çektim" dedi.