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Amerika'da Ay tozlu çanta 1 milyon 800 bin dolara satıldı

ABD'de içinde Ay parçaları olan bir çanta, 1 milyon 800 bin dolara alıcı buldu

21 Temmuz 2017 Cuma 08:07
Amerika'da Ay tozlu çanta 1 milyon 800 bin dolara satıldı

ABD'de, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un Apollo 11'de kullandığı, içinde Ay tozu ve Ay'dan örnekler bulunan çanta, açık artırmada 1 milyon 800 bin dolara alıcı buldu.

Armstrong'un 1969'da Apollo 11 görevi sırasında kullandığı Ay tozlu çanta, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) tarihi uzay görevinin 48. yılında, New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı. Çanta, açık artırmada 1 milyon 800 bin dolara alıcı buldu.

New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satıldığı açık artırmada sergilenen çantaya 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçilmişti.

Armstrong Ay'a ayak bastığında, yanına aldığı bu çantaya Ay yüzeyinden topladığı örnekleri doldurmuş ve dönüşünde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) teslim etmişti.

Çanta 2015'te yanlışlıkla halka açık açık artırmaya konmuş, Chicagolu bir kadın tarafından 995 dolara satın alınmıştı. NASA daha sonra çantanın Amerikan halkına ait olduğunu ileri sürerek geri almak için dava açarken, davayı Chicagolu kadın kazanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:07
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