Amerika'da askeri uçak çakıldı!

ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait askeri bir nakliye uçağı düştü.

Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi. Kurtarma ekipleri, uçağın enkazında 16 cesede ulaştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, uçağın enkazından alevler ve dumanlar yükseldiği görülüyor. Uçağın düştüğü nokta, bir arazi.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve dört motorlu üretiliyor.