Amerika'da Adana'daki kayıp kızlarla ilgili açıklama!

ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Adana'da yaşayan ABD'li askerlere evlatlık verilmesi ile ilgili başlatılan soruşturma için, "ABD'de evlat edinme konusu çok hasas bir konudur. Evlat edinme yasaları konusunda çok titiz davranılıyor. Savcılığın bilgi, belge istemesi durumunda biz kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.



Amerika'nın Adana Başkonsolusu Linda Stuart Specht, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile göreşmelerde bulunduktan sonra kaldığı otelde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Konsolosu Specht, Adana İncirlik üssünde görevli bulunan askerlere geçmişte verilen evlatlık çocuklarla ilgili konuda, "ABD'de evlat edinme konusu çok hasas bir konudur. Evlat edinme yasaları konusunda çok titiz davranılıyor. Savcılığın bilgi, belge istemesi durumunda biz kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız. Türkiye Hükümeti evlat edinme konusunda yapılan işlemler ile ilgili talebi olursa kendilerine Konsolosluk olarak yardımcı olmaya hazırız" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sıkıntının vize yasağı olmadığını, hizmetleri yavaşlatma işi olduğunu da belirterek, "Çok sıda sürede yapılan bu yavaşlatma işi yeniden eski haline döndürüldü. Bu cezalandırma gibi değildi. Yasal çevreçede çalışanlarımıza yönelik yapılanlardan dolayı böyle bir uygulamaya geçilmişti. Çalışanlarımızın, başvuranların güvenliği açısından böyle bir karar alma durumunda kaldık. Hükümet ve yetkililer ile gerekli görüşmeler yaptık. Bir görüş birliğine vardık. Bizim, çalışanlarımızın ve binalarınımın güvenliği konusunda bir görüş birliğine vardık. Bundan sonrada hizmetleri yavaşlatma uygulaması kaldırıldı. Ama Türk hükümeti yetkilileri ile kanallarımız hep açıktı ve görüşmeler sürüyordu. Artık güvenlik ile ilgili sıkıntı söz konusu değildir. Türkiye'ye vize yasağı algısı üretildi, bu doğru değildi. Hizmetler yavaşladığı zamanlarda bile acil durumlar ile ilgili çalışmalarımız devam etti" diye konuştu.

SURİYE



Suriye konusunda askeri çözümün doğru olduğuna inanmadıklarını, görüşmeler yapılarak ve konuşularak Suriye'deki sorun çözülebileceğini de söyleyen ABD Adana Konsolosu, "Suriye ili ilgili yapılan toplantı ve konferanslara bütün Suriye halkının temsilcileri katılması gerektiğini düşünüyoruz. Cenevre toplantıları çevçevesinde sorunun çözüleceğine inanıyoruz. BM çevreçeisinde sorunun çözümüne destek veriyoruz. Diğer yapılan toplantılar da Cenevre toplantısı ve çözümüne destek olabilir. Suriye'de çözümün bulunarak yaşanan ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.