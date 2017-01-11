Amerika'da 9 siyahı öldüren saldırgana idam cezası

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ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston'da 9 siyahı kilisede öldüren 22 yaşındaki genç, idam cezasına çarptırıldı.

Savcı Yardımcısı Jay Richardson, saldırgan Dylann Roof'un tarihi kilisede soğukkanlı, planlı bir katliam yaptığını söyledi. Richardson, ilginç bir gülümsemeyle Roof'un kilisedeki 12 kişiyi hedef aldığını belirtti.

Dylann Roof ise, jüriye hitaben yaptığı konuşmada "Ben hala bunu yapmak zorundaydım duygusu içindeyim. Bana ölüm cezası vermenizi isteme hakkına sahibim ama yine de neyin iyi olduğu konusunda emin değilim" dedi.

12 kişilik mahkeme jürisi, saldırganın idam cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ABD'de en son idam kararı, 2013'teki Boston Maratonu saldırısından yargılanan 21 yaşındaki Cevher Çarnayev için iki yıl önce verilmişti.

Söz konusu katliam, Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'nde (AME) gerçekleşmişti. Saldırının ardından bir internet sitesinde 'ırkçı manifesto' yayınlayan Roof'un, ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu" demişti.