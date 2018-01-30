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Amerika'da 7 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar

ABD'de, öğretmenine saldırdığı iddia edilen 7 yaşındaki bir çocuk polis tarafından kelepçelendi.

30 Ocak 2018 Salı 09:49
Amerika'da 7 yaşındaki çocuğa kelepçe taktılar

ABD'nin Florida eyaletinde polis, öğretmenine saldırdığı iddia edilen 7 yaşındaki bir çocuğu kelepçeledi. Olay geçtiğimiz perşembe günü yaşandı. Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı.

Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü.

İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:49
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  • sukrusukru42 dk önce
    Orada demokrasi var o yüzdendir.
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