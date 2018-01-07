Amerika’da 2040’da ikinci büyük çoğunluk Müslümanlar olacak

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Müslüman Amerikalıların şu an için nüfusun yaklaşık yüzde 1.1’ini oluşturduğu vurgulanırken, Müslüman nüfusun istikrarlı bir şekilde büyüdüğü ve gelecekte Yahudileri, ülkenin en büyük ikinci dini grubunun dışına çıkaracağı belirtiliyor.



Araştırmaya göre, 2017’de ABD’de yaşayan her yaştan yaklaşık 3.45 milyon Müslüman olduğu hesaplanırken, Müslümanlar arasındaki doğum oranının diğer dini gruplara göre oldukça yüksek olduğu vurgulanırken, gerek göçler gerekse doğumlar ile 2050 yılında Amerikalı Müslüman nüfusun Amerikalıların yüzde 2.1’i olarak 8.1 milyona ulaşması öngörülüyor.



Amerikan Müslümanlarının hızlı büyüme oranına rağmen, Hristiyan nüfus, ülkenin yüzde 70.6’sını temsil ediyor. Yahudiler ve Müslümanlar nüfusun yüzde 5.9’unu oluşturuyor.