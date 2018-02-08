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Amerika zorda SDG dağılabilir

ABD'li askeri yetkililer, Suriye'deki YPG'nin yüzlerce teröristi Afrin’e gönderdiğini duyurdu. Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, YPG’nin paravanı SDG’nin dağılabileceği yorumunu yaptı

08 Şubat 2018 Perşembe 08:10
Amerika zorda SDG dağılabilir

ABD'nin silahlandırdığı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ve müttefiklerinin Afrin'e yüzlerce teröristi gönderdiğini Amerikalı yetkililer de onayladı.

 Wall Street Journal gazetesine isminin gizli kalması şartıyla konuşan ABD'li askeri yetkililer, yaşananlardan büyük ölçüde endişeli olduklarını belirterek, yüzlerce YPG'li ve Süryani Askeri Konseyi (RMS) üyesi militanın Suriye'nin doğu bölgelerinden Afrin'e gittiğini söyledi. Gazeteye konuşan bazı kötümser yetkililer, YPG'nin paravanı olarak kurulmuş olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı milis ittifakının dağılmanın eşiğine gelebileceğini vurguladı. Gazeteye konuşan bir Amerikalı askeri yetkili, YPG ve müttefiklerinin daha fazla teröristi Afrin'e göndermesinin mümkün olduğunu söyledi. Yetkili, giden kişi sayısının halen küçük olduğunu fakat sayı artarsa oluşturdukları gücün geleceği için sorun oluşturabileceğini ifade etti.

Lavrov: ABD, Suriye'yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçlayıp Moskova'nın, bu planların içeriğinin ne olduğunu Washington'a soracağını söyledi. Soçi'de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Lavrov, "ABD'liler Suriye'nin bölünmesi yolunu tuttu gibi duruyor. Suriye'nin fiilen bölünmesine ilişkin planlar var, bunu biliyoruz. ABD'li meslektaşlarımıza planlarının içeriğinin ne olduğunu soracağız" dedi.


(Sabah)
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:10
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