Amerika Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağı kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesiyle ilgili başvuruyu kabul etti ve ilk duruşmanın ekim ayında yapılacağını bildirdi. Ayrıca mahkeme, yasağın bazı bölümlerinin uygulanabileceğini de açıkladı.

6 ülkeye yasak getirmek istiyor

Trump, Ocak ayında göreve geldikten sonra Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali gibi Ortadoğu ülkesinin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmek için kararname yayınlamıştı. Trump'ın seyahat yasağı planı Federal Mahkemeler tarafından durdurulmuştu.

Yüksek Mahkeme'nin kararı Trump yönetimi tarafından bir zafer olarak kabul edildi. Trump'ın yasağı 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu.