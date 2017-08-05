Amerika, YPG sorusuna yanıt veremedi!

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü YPG ile giriştikleri Rakka operasyonundaki son durumu açıkladı. McGurk, bir diğer terör örgütü IŞİD'in başkent ilan ettiği kentin yüzde 45'nin temizlendiğini duyurdu.

ABD'li temsilciye göre, Rakka'da halihazırda 2 bin kadar IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor.

Basın toplantısına katılan Anadolu Ajansı muhabiri, McGurk'a, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas'ın YPG'ye 'isim değiştirme' tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün adını 'Suriye Demokratik Güçleri' (SDF) olarak değiştirdiği yönündeki açıklamalarını hatırlattı. ABD'li temsilciye "İsim değiştirilmesi sizin fikriniz miydi?" şeklinde yönetilen soru cevapsız kaldı. McGurk soruya doğrudan cevap vermek yerine SDF'nin oluşum sürecini anlattı.

IŞİD darmadağın oldu!

McGurk'un verdiği en çarpıcı bilgi ise, IŞİD'in toprak kayıpları oldu. Buna göre, terör örgütü 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kaybetti. IŞİD, Irak'taki kontrol ettiği alanın yaklaşık yüzde 78'ini, Suriye'de ise yaklaşık yüzde 58'lik bir bölümünü yitirdi. Söz konusu kayıpların yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bölümü, son altı ay içerisinde gerçekleşti.