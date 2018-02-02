Amerika ve Rusya Asya'da sürtüşüyor

Şu sıralar Japonya ile Moskova’nın arası Japonya'nın, Kuzey Kore ile mücadele kapsamında, topraklarına ABD füze sistemlerinin yerleşimine izin vermesi yüzünden gergin.

Rusya, Japonya yakınlarında yer alan ve tartışmalı bölge olarak kabul edilen Iturup adasına savaş uçağı yerleştirme kararı aldı. Rusya'nın kararı Tokyo ile Moskova'nın arasında gerginliğe sebep oldu.

Rusya tarafından Iturup, Japonya tarafından Etorofu olarak adlandırılan ada, İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyet Rusya tarafından ele geçirilen 4 adadan biri.

Ada tartışmalı bölge olmasına rağmen Rusya adaya askeri güç yerleştiriyor.