Amerika ve İngiltere'den heyet geldi! İnceleyecekler ve…

İlk olarak dünden itibaren İngiliz Güvenlik İdaresinden 3, ABD'den 1 yetkili Atatürk Havalimanında incelemelere başladı. ABD’nin TSA ekiplerinden 2-3 kişinin daha bugün akşam saatlerinde veya yarın Sabahİstanbul’da olacağı ve Atatürk Havalimanında özellikle tomografi cihazlarının bulunduğu köprülerde inceleme yapacağı bildirildi.

ABD'nin TSA ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye yapılacak uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamaları çerçevesinde tomografi cihazlarının devreye girmesi üzerine yerinde incelemek ve bir karara varmak için yarın dış hatlar terminalinde çalışmalara başlayacak.

İstanbul Atatürk Havalimanında bugün saat 09.00’da Türk yetkililerle buluşan İngiliz Güvenlik yetkilileri, önce bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda yapılan işlemleri gözlemledi. İngiliz yetkililer daha sonra pasaport kontrolü sonrası yapılan güvenlik önlemlerini ve son olarak da 227 ve 228 numaralı köprülerdeki tomografi cihazlarının bulunduğu bölgelerde inceleme yapacak.

Bu bölgede 3 gündür test çalışmaları süren tomografi cihazları konusunda rapor verecek olan Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) yetkililerinin verecekleri rapor doğrultusunda Atatürk Havalimanından ABD’ye yapılacak uçuşlarda laptop kısıtlamasının son bulması bekleniyor. Bu kararın sonrasında ise İngiliz yetkililerinin de aynı doğrultuda karar vermesi bekleniyor.