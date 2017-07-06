Amerika ve AB'den Kıbrıs müzakerelerine destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin telefonda görüşerek, İsviçre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini dile getirdikleri bildirildi.

Beyaz Saray, Pence-Mogherini görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansının önemi konusunda hemfikir oldukları belirtilen Pence ile Mogherini'nin, "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin, tüm Kıbrıs halkının yararına olacak iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs'ı yeniden birleştiren bir anlaşma üzerinde mutabakata varacaklarını" umdukları ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağının açıklanmasıyla, ada için bir anlaşmaya varmayı umduklarını söylemişti.

Konferansa gözlemci sıfatıyla katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini dün Crans-Montana'ya gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 21 Haziran'da KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile telefonda görüşerek müzakerelere ABD'nin desteğini dile getirmişti.