Amerika üssünde terör toplantısı!

Geçtiğimiz günlerde SuriyePKK’sı tarafından tek taraflı ilan edilen sözde Kanton başkanlarını Haseke Rimeylan Üssü’nde toplayan ABD, bölünmüş Suriye için belirlenen yol haritasını terör örgütü elebaşları ile paylaştı. Washington yönetimi, PKK’lı sözde başkanlara, “22 Eylül’de ‘Kuzey Suriye Özerk Kantonlar’ seçimi, Aralık 2017’de ise 'Demokratik Kuzey Suriye Devleti' genel seçimleri yapılacak, tüm hazırlıklarınız bu yönde olsun” talimatı verdi.

3 BÖLGELİ FEDERAL YAPI

ABD tarafından belirlenen yol hatırasında, Ayn el Arab, Afrin ve Cezire kantonları mini devlet statüsü kazanacak. 22 Eylül’de özerk bölge seçimleri yapılarak mini terör devletlerine meşruiyet kazandırılacak. Bu yılın aralık ayında ise Demokratik Suriye Kürdistan’ı için büyük adım atılarak ortak yönetim seçimi gerçekleştirilecek. Adı, Demokratik Kuzey Suriye Devleti olarak belirlenen merkez PKK tarafından yönetilecek. Yeni Şafak, PKK’ya bu süreçte ABD’li uzmanların fiili destek vereceği bilgisine ulaştı.

ABD UZMAN DESTEĞİ VERECEK

Suriye PKK’sı, kuzeyde kuracağı terör devletçiklerinde nüfus, eğitim, tapu, vatandaşlık, ekonomi, doğal kaynakların tasarrufu, ordu, asayiş ve benzeri müstakil kararlar alarak yeni yasalar çıkaracak. Haseke, Afrin, Tel Abyad, Dirbesiye, Münbiç ve Rakka başta olmak üzere tüm bölgelerde yapılacak düzenlemeler konusunda ABD’li uzmanlar aktif rol alacak.

KERKÜK’TEN AKDENİZ’E KORİDOR VAADİ

ABD’li temsilciler, Suriye PKK’sının ABD ile birlikte işgal ettiği bölgelerde kurulan korsan kantonlar ve terör örgütü tarafından yönetilen sözde meclislerden mini devletlere geçişin istenilen zamanda sağlanmasını istiyor. Pentagon ayrıca, 2018 sonrası “PKK-PYD Birleşik Devleti’nin” ilanı sonrası Kerkük’ten Akdeniz’e uzanacak korsan koridor konusunda terör örgütüne taahhütte bulundu.

EŞ ZAMANLI YÜRÜYOR

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından açıklanan müstakil devlet referandumu ile PKK’nin Suriye’nin kuzeyinde aynı amaçla yapacağı seçim takvimi eş zamanlı yürüyor. ABD, uzun vadede PKK’nın bölgenin en büyük gücü olacağı ve İran’ı da içine alacak PKK Kürdistan’ı haritasını orta ve uzun vadede desteklemeye devam edeceğini PKK yönetimi ile paylaştı.

Şam: Bedelini ödersiniz

PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı seçimlere Esed rejiminden sert tepki geldi. Reuters ve BBC’ye konuşan Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, “Seçimler bir şakadan ibaret olacak. Suriye, topraklarının hiçbir parçasının bölünmesine izin vermeyecek” dedi. Suriye PKK’sı PYD’nin kontrolündeki bölgelerde er ya da geç kontrolü sağlamaları gerektiğinin de altını çizen Mikdad, “Ülkenin bölünmesi yönünde hareket edenler, ödeyecekleri bedeli biliyorlar” ifadelerini kullandı. Mikdad, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan vatandaşlarının ülkedeki durumu tehlikeye atmayacak insanlar olduğuna inandıklarını belirtti.