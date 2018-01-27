Amerika teyit etti: PYD'ye silah verilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.27 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile dün gece telefonda görüştü. Kalın'ın McMaster ile görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.
Telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.
TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün açıklama yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasında, terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği de açıklandı.