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Amerika teyit etti: PYD'ye silah verilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı  McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
Amerika teyit etti: PYD'ye silah verilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster  ile dün gece telefonda görüştü. Kalın'ın McMaster ile görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi. 

Telefon görüşmesinde, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının  dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı. Yanlış anlamaları önlemek için yakın  koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün açıklama yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasında, terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği de açıklandı. 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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