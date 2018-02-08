Amerika terör örgütü PYD için çatışmaya girdi

ABD'nin tırlarla silah taşıdığı PYD, Esad rejimi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında teröristlerin karargahında bulunan ABD askerleri, Suriye ordusuna karşı ateş açtı.

DEAŞ YALANI DEVREYE SOKULDU

Yaşanan çatışmanın ardından ABD, PYD birliğini DEAŞ ile mücadelede ortak olarak gördükleri için savunmaya geçtiklerini belirtti.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.