Amerika terör örgütü PYD için çatışmaya girdi
Terör örgütlerini destekleyen ABD, artık onlar için savaşa da girmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Esad'ın saldırı düzenlediği PYD'nin uzantısı SDG için çatışmaya girdi.08 Şubat 2018 Perşembe 08:06
ABD'nin tırlarla silah taşıdığı PYD, Esad rejimi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında teröristlerin karargahında bulunan ABD askerleri, Suriye ordusuna karşı ateş açtı.
DEAŞ YALANI DEVREYE SOKULDU
Yaşanan çatışmanın ardından ABD, PYD birliğini DEAŞ ile mücadelede ortak olarak gördükleri için savunmaya geçtiklerini belirtti.
Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.
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