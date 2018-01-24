Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan'ı başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ile ortak ilgi alanındaki konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Emir Halid bin Abdulaziz, Şûra Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ve ABD heyetinden üst düzey yetkililer katıldı.