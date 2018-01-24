Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Suudi Arabistan'da

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:32
Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan'ı başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ile ortak ilgi alanındaki konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Emir Halid bin Abdulaziz, Şûra Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ve ABD heyetinden üst düzey yetkililer katıldı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:32
  1. abd
  2. suudi arabistan
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    1. Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    2. Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili..
    3. Darbeci şoke eden savunma: Bizi..
    4. BBC muhabiri paylaştı: Türk askeri..
    5. Afrin'e tank ve askerî personel..
    6. Konyaspor'dan Demba Ba bombası!
    7. Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi..
    8. Bu yarışmanın kazananı olmadı
    9. Kazakistan'da bulunan FETÖ davası..
    10. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı..
    11. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal..
    12. Kısa dönem askerlik yerleri belli oldu
    13. Darbe sanığı suçu belediyeye attı
    14. Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    15. İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8..
    16. HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı!
    17. Balıkesir'de terör propagandasına 7..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz"
    20. Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı..
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...