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Amerika tedirgin… Genelkurmay Başkanı’ndan flaş açıklama: Türkiye yapmış olsaydı…

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almadığını ancak Ankara'nın söz konusu füze sistemini almış olması halinde bu durumun Washington için kaygı verici olacağını ifade etti.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:41
Amerika tedirgin… Genelkurmay Başkanı’ndan flaş açıklama: Türkiye yapmış olsaydı…

Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen  Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat verdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Orgeneral Dunford, "Bu yönde  yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak  yapmadılar." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı görevinden Başbakan Yardımcılığına atanan  Fikri Işık, geçen hafta Ankara ile Moskova arasındaki S-400 hava savunma sistemi  konusundaki görüşmelerin son aşamasına geldiğini açıklamıştı.

Mobil karadan havaya S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak  biliniyor.

Suriye'deki çözümde Türkiye'nin kaygıları hesaba katılacak

DEAŞ ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Joseph Dunford,  2 yıl önce Suriye'de ABD ile müttefik olan sadece 200 milis kuvvet bulunduğunu ancak bu sayının bugün 50 bine çıktığını bildirdi.

Dunford, PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik  Güçleri'nin (SDG), ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeydoğusunu DEAŞ'tan  temizlediğini de savundu.

ABD'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/PKK'ya destek vermesinin  Türkiye'yi rahatsız ettiğini kabul eden Orgeneral Dunford, bu konuda Türkiye'nin  kaygılarını dikkate aldıklarını ifade etti.

ABD'nin örgüte destek vermesinin Türkiye ile sürtüşmeye neden olduğunu  anımsatan Dunford, "Sadece DEAŞ'ı Rakka'dan ve Fırat Vadisi'nden çıkarmak değil  Türkiye ile uzun dönemli ilişkilerimizi nasıl yürüteceğimize yönelik Türkiye'nin  kaygılarını azaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Joseph Dunford, "Size şunu söyleyeyim; Suriye'de askeri veya siyasi  her çözümde güvenlik bakımından Türkiye'nin uzun dönem menfaatleri tam dikkate  alınarak tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:41
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