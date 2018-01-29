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‘Amerika, Suriye’yi Fırat’ın doğusundan bölecek’

Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte oluşan yeni tabloda nasıl pozisyon alacağını merak edilen Tahran yönetimi, Pentagon destekli terör örgütü PKK/PYD’yi hedef aldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:15
‘Amerika, Suriye’yi Fırat’ın doğusundan bölecek’

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin Suriye’yi Fırat’ın doğusundan bölmek istediğini söyledi. Başkent Tahran’da Birleşmiş Milletler’in Irak Temsilcisi Jan Kubish’i ağırlayan Velayeti, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında “Washington yönetimi, kontrolündeki terörist gruplar ile Fırat’ın doğusunda ayrı bir devlet kurmak için harekete geçti. Ancak ABD ve müttefikleri bölgede eskisi kadar güçlü değil. Bölge halkları Pentagon’un planlarına izin vermeyecektir” dedi. 

‘RİYAD DA İŞİN İÇİNDE’ 

Tahran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Velayeti, “ABD’nin senaryoları bitmiyor. İsrail ve Suudi Arabistan da parçalanmış Suriye projesini destekliyor” ifadelerini kullandı. 

‘İSRAİL PKK’YI DESTEKLİYOR

İran'ın resmi ajansı Tasnim’de çıkan bir analizde terör örgütü PKK’nın İsrail bağlantısına değinildi. Örgütün Tel Aviv’den silah aldığının vurgulandığı analizde, Zeytin Dalı Harekatı için “Türkiye aslında Afrin’de İsrail ile savaşıyor” denildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:15
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