Amerika Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor

Rusya'nın başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye ile karşılıklı imzaladığı anlaşmalar neticesinde bu ülkedeki faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.

ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin ise herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Lavrov, “Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor.” dedi.

Ortak hedef siyasi istikrar

Rusya ve ABD’nin Suriye’deki ortak hedefinin terörle mücadele ve siyasi istikrar olduğunu belirten Lavrov, “Liderler irade gösterdiği zaman, iyi sonuçlar almak mümkündür. Suriye’nin güneyine ilişkin yapılan çatışmasızlık anlaşması da bunun örneğidir.” ifadelerini kullandı.