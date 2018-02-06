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Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasıyla ilgili Esad rejimini ve destekçilerini bir kez daha uyardı.

06 Şubat 2018 Salı 10:22
Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, son 30 gün içinde Suriye’den gelen 6. kimyasal silah kullanımına ilişkin rapor karşısında Esad rejimini ve destekçilerini bir kez daha uyardı. Nauert, Rusya’nın desteğiyle Suriye rejiminin korunduğunu, Suriye’de bulunan tüm tarafların acilen kimyasal silah kullanımını durdurmaları gerektiğini ve sorumluların ivedilikle hesap vermesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Kimyasal saldırı raporunda İdlib bölgesindeki Saraqib şehri yakınlarında sivillere karşı klor gazı kullanıldığının belirtildiğini açıklayan Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Paris’deki sözlerini hatırlatarak Rusya’nın rejimin koruyucusu olarak hareket ettiğini bu nedenle tüm kimyasal saldırılardan sorumlu olduğunu ve sözlerini yerine getirmediğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:22
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