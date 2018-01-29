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Amerika Suriye’de başarısızlığa mahkûm

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı takip eden dünya basını “ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye destek vererek kendini bir çıkmaza soktuğu” yorumunu yaptı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
Amerika Suriye’de başarısızlığa mahkûm

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "ABD'nin yeni Suriye stratejisi başarısızlığa mahkum olabilir" ifadelerini kullandı. Gazete, "Washington'un Suriye'deki Amerikan askeri varlığını koruma planını" ve Trump yönetiminin genel Suriye politikasını eleştirdi.

Aynı haberde, Türkiye'nin Afrin harekâtının "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ABD'yi, Suriye'nin kuzeyinde ucu açık bir askeri varlığı bulundurmaya bağlayan bir stratejiyi açıklamasından birkaç gün sonra başladığına" dikkat çekildi.

New York'tan yayın yapan Vice News sitesi, "Yıllarca mücadele ettikten sonra ABD, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek üzere. Ancak bunu yapmak için kullandığı taktikler orduyu devasa stratejik bir deliğin içine soktu" görüşünü aktardı ve ABD'nin Suriye'deki planlarını gerçekleştiremeyeceği yorumunu paylaştı.

EURONEWS: İLİŞKİLER GERİLDİ

National Review'de yayımlanan analizde ise "Suriye'de hala ne işimiz var?" sorusu gündeme getirildi ancak ABD'nin net ve başarılı bir planı bulunmadığı eleştirisi dile getirildi.

Avrupa Birliği'nin yayın kuruluşlarından Euronews ise, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın ikinci haftaya girdiğine işaret ederken "Menbiç kentini ve bunun ardından doğuya doğru, Irak sınırına kadar uzatılacağı" değerlendirmelerine yer verildi. Euronews'in analizinde "Türk güçlerinin uluslararası koalisyonun bir parçası olarak Suriye'de bulunan 2 bin kadar ABD askeriyle karşı karşıya gelebileceği" öne sürüldü ve "Ankara-Washington ile bağlarının gerildiği" görüşüne yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
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