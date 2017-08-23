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Amerika sinyal verdi ama! Kim, iki katına çıkarın dedi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Kuzey Kore açıklamasından sonra, ülkenin lideri Kim Jong-un katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçlarının imalatını arttırma emri verdi

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
Amerika sinyal verdi ama! Kim, iki katına çıkarın dedi

Kuzey Kore devlet medyası, lider Kim Jong-un'un katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçları imalatının artırılması için emir verdiğini duyurdu. Ancak KCNA ajansının haberinde haftalardır gerilim yaşanan ABD'ye karşı yeni tehdit söylemlerinin yer almaması dikkat çekti.

"İKİ KATINA ÇIKARIN"

KCNA, "(Kim) enstitüye daha çok katı yakıt roket motorları ve roket savaş başlığı uçları üretmeleri talimatı verdi. Bunun için motor üretim sürecinin geliştirilmesini ve karbon/karbon bileşimi kullanılarak roket başlık üretimi kapasitesinin artırılmasını istedi" dedi.

TİLLERSON'DAN KUZEY KORE'YE MESAJ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'ye bir barış açılımı yaptı ve bu ülkenin son dönemde silah programı konusunda gösterdiği temkinli davranışı övdü. Tillerson "yakın gelecekte" iki ülke arasında diyalog kurulması için yolun açılabileceği umudunu da belirtti.

KUZEY KORE'NİN AÇIKLAMASI, TİLLERSON'DAN HEMEN SONRA GELDİ

Kim'in dün Kimyasal Malzeme Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret Tillerson'un açıklamasının ardından geldi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
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