Amerika siber saldırı gerekçesi ile 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimleri bir hayli olaylı geçti. Özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Bu iddialar arasında en çarpıcı olan ise Rusya'nın hackerlar aracılığı ile seçim sonuçlarını manipüle ettiği söylentileriydi.



Bu söylentiler üzerine 44. ABD başkanı Barack Obama, koltuğunu yeni başkan seçilen Donald Trump'a devretmeden önce konuya ilişkin araştırma yapılması talimatı verdi. Fakat Beyaz Saray ve ABDli ekipler seçimlere müdahale edildiğine dair bir sonuca ulaşamadı. Ancak Obama koltuğu devretmeden önce Rusya'ya ciddi bir yaptırım uyguladı.



Beyaz Saray'dan gelen açıklamada 35 Rus diplomatın sınır dışı edildiği kararı açıklanırken, bu diplomatların 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine dair şüphelerin bulunduğu gerekçesiyle alınan bir karar olduğu dile getirildi.



44. ABD Başkanı Barack Obama'nın koltuğu devretmeden önce aldığı bu karar, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Şayet ABD Başkanı Obama'nın da iddia etti ifadeler doğru çıkarsa, Donald Trump Rusya'nın siber desteğiyle seçimi kazanmış olabilir.













(Yeni Şafak)