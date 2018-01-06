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Amerika Savunma Bakanı Mattis'ten "Pakistan" açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pakistan'ın halen  ABD'nin Güney Asya stratejisinin önemli bir parçası olduğunu, İslamabad'ın  Taliban ve Hakkani grubuna karşı kararlı bir adım atması durumunda bu ülkeye  yardımları tekrar başlatacaklarını bildirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:18
Amerika Savunma Bakanı Mattis'ten "Pakistan" açıklaması

Bakan Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisine uğrayarak  gazetecilerle sohbet etti.

Pakistan ile ilgili soruları yanıtlayan Mattis, ABD'nin geçen sene  ağustos ayında açıkladığı Afganistan'daki operasyonların geleceğini şekillendiren  Güney Asya Stratejisinin Afganistan'dan değil Pakistan'dan başladığını söyledi.

Güney Asya Stratejisi konusunda halen Pakistan ile çalıştıklarını  belirten Mattis, "Birçoğunuz biliyorsunuz Pakistan orada tüm NATO koalisyonundan  daha fazla asker kaybetti ancak bazı konularda onlarla anlaşmazlıklarımız var.  Spesifik konuların, faydalı sonuçlar almak bakımından özel (gizli) ele alınması  en iyisidir." dedi.

Pakistan'la ilişkilerin kötüye gitmesi ile ABD askerlerinin karadan  yapılan malzeme tedariki konusunda kaygıları olup olmadığına yönelik bir soruya  Mattis, "Hayır, bu konuda bir kaygım yok." cevabını verdi.

"Pakistan, ABD'nin taleplerini yerine getirebilecek kabiliyete  sahip"

Bakan Mattis, bir gazetecinin "Bu adımın son kertede ABD'nin işine  yarayacağını düşünüyor musunuz yoksa ABD'nin bundan zarar göreceğine yönelik  korkularınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Açıklamada (ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması) da gördüğünüz  üzere (Pakistan'dan) umutlu olduğumuzu ifade eden spesifik sözcükler vardı.  Açıklama şimdi önümde değil ama Pakistan ile hala çalışıyoruz ve bize olduğu  kadar Pakistan'a da tehdit teşkil eden teröristlere yönelik kararlı adımlar  görürsek yardımları tekrar başlatırız."

Mattis'e, Pakistan hükümetinin ABD'nin taleplerini yerine  getirebilecek kabiliyete sahip olup olmadığı da soruldu.

Bunun üzerine Jim Mattis, "Şunu söyleyeyim; Pakistan hükümeti birlikte  yapmaya çalıştığımız şeyleri yapma kapasitesine sahip. Dolayısıyla elbette ki  evet." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Taliban ve Hakkani grubu gibi  gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya  alıyoruz." açıklaması yapılmıştı.
 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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