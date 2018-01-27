Amerika sadece Irak’ta 1 milyon sivili katletti!

7 gündür devam eden Afrin operasyonunda ‘sivil kayıp’ yaşanmaması için en üst seviyede hassasiyet gösteren Türkiye’ye günlerdir sivilleri gözetme uyarısında bulunan ABD’nin “endişe” veren suç istatistiklerinde, Irak’tan Vietnam’a, Afganistan’dan Japonya’ya kadar yeryüzünün birçok noktasında mazlum kanı döküldü, sayısız savaş suçu işlendi.



“EL-KAİDE ZANNETTİK” PİŞKİNLİĞi



Çok değil 17 Mart 2017 tarihinde ABD savaş uçakları, Suriye’nin Halep kentinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmiş ti. Katliamı kabul eden Amerika, “El-Kaide zannettik” açıklamasını yapmıştı. Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonunda 40 bin sivil katledildi, 12 binden fazla insan kayboldu, 1 milyona yakın insan göçe zorlandı ve Musul’un yüzde 90’ı yerle bir edildi. Rakka operasyonunda ise 6 bin masum sivil katledildi, 5 binden fazla kişi kayboldu, 450 bin sivil ise evini terk etti.



KADIN VE ÇOCUK DEMEDEN...



4 Ekim 2015’te Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban’a karşı gerçekleştirilen saldırı sırasında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yapılan açıklamada ise yine “Yanlışlıkla vurduk” ifadeleri kullanıldı. 4 Mayıs 2009’da da Afganistan’da düzenlediği saldırıda 140 kişinin ölümüne neden olan ABD, katliamı önce inkar etti, ancak daha sonra kabul etmek zorunda kaldı.



IRAK İŞGALİ: 1 MİLYON ÖLÜ



ABD, 20 Mart 2003’te ‘Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’ adını verdiği Irak İşgali’nde 1 milyondan fazla sivil Iraklıyı katletti. İşgal boyunca 4.7 milyon Iraklı evlerini terk etmek zorunda kaldı. İşgal altındaki Irak’ta yer alan Ebu Garib Cezaevi’nde tutuklulara çeşitli işkenceler yapıldı, tecavüzler edildi. Yasak silahların kullanıldığı 2004’teki Felluce katliamında ise 600 Iraklı sivil hayatını kaybetti.



ÖNCE KATLİAM SONRA SİLAH



ABD, 1991’deki 1. Körfez Savaşı’nda da Irak’ta 113 bin sivili katletti. 1991’den 1998’e kadar ise kötü hayat şartları sebebiyle yarıdan fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinde Iraklı hayatını kaybetti. ABD bu süreçte Ortadoğu’ya 100 milyar dolarlık silah sattı. 1950’de Guatemala’daki ABD destekli darbede 200 bin sivil öldürüldü. 1963 yılındaki Vietnam savaşında 4 milyon sivil öldü. ABD’nin 1945’teki 2. Dünya Savaşında sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından dolayı ise 280 bin kişi hayatını kaybetmişti.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL