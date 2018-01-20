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Amerika Rusya'yı Avrupa piyasasından silmek istiyor

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların temelinde Rusya’yı Avrupa piyasasından yok etmek olduğunu söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
Amerika Rusya'yı Avrupa piyasasından silmek istiyor

Volodin Saratov Oblastı’nda milletvekilleri toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu kararların temelinde Rusya’yı piyasadan çekmek bulunuyor.  Bu ABD’nin Rus şirketlerini seçen Avrupa’daki partnerlerine karşı düşmanca bir davranış” dedi.

Volodin Avrupa ekonomisinin Rusya’ya uygulanan yaptırımlarından kayıp elde ettiğini, üretimin ve istihdam hacminin azaldığının da altını çizdi.

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
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