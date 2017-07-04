'Amerika Rusya'nın Esed şartını kabul edecek'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in geleceğinin Rusya tarafından belirlenmesine müsaade etmeye hazır olduklarını söylediği öne sürüldü.

Rusya'nın Esad geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini birçok kez açıklamasına rağmen, Moskova'nın bu konuda karar alacağına dair haberler çıkmaya devam ediyor.

Foreign Policy (FP), Tillerson'un geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bir habere yer verdi.

İddiaya göre, Tillerson görüşmede ABD'nin Rusya'ya Esad'ın geleceğini belirlemesi için müsaade etmeye hazır olduğunu söyledi.

Washington yönetiminin Suriye'deki önceliğinin IŞİD'i yenmek olduğunu belirten Tillerson, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik saldırılarının ise kimyasal saldırıları caydırmak ve koalisyon güçlerini korumak gibi sınırlı taktik amaçlar taşıdığını kaydetti.

Rus yetkililer, daha önce birçok kez Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.