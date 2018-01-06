Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Amerika polisi 2017'de 987 kişiyi öldürdü'

ABD'deki polislerin 2017 yılında 987 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:24
'Amerika polisi 2017'de 987 kişiyi öldürdü'

Washington Post gazetesinin, yerel resmi kaynaklardan derlediği istatistiklere dayandırdığı habere göre 2015-2017 döneminde yaklaşık 3 bin kişi ABDpolisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. 

İstatistiklere göre polis, 2015'te 995, 2016 yılında 963, 2017 yılında da 987 kişi vurarak öldürdü. 

Öte yandan ABD polisinin 2015'te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19 silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi. 

2014 yılının Ağustos ayında Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde polis şiddetiyle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı belirtilen haberde, polisin özellikle silahsız sivillere karşı ilk müdahalelerinde gerekli dikkat ve özeni göstermediklerine vurgu yapıldı. 

Aynı şekilde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da polis şiddetiyle ilgili istatistikleri 2015 yılından itibaren tutmaya başlamış, ancak kısa süre önce ülke genelindeki veri tabanlarının güncelleneceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:24
  1. abd
  2. polis
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    1. Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde..
    2. Akılalmaz olay: Öz kardeşini dolandırdı!
    3. Ekşi Sözlük’ün patronuna şok suçlama
    4. Ankesörlü telefondan arayıp… İtiraf..
    5. Paramparça… Savaş uçakları bu hale..
    6. BBP binasındaki patlamayla ilgili yeni..
    7. Rus askerlerinin öldüğü saldırıya ait..
    8. Nigel De Jong, Mainz'a transfer oldu
    9. Devlet Bahçeli'den sert Afrin çıkışı:..
    10. Terör örgütü PKK'nın sitelerine Türk..
    11. BMGK toplantısında Rusya'dan ABD'ye..
    12. Hakkari Belediyesi'nden..
    13. 'Amerika polisi 2017'de 987 kişiyi..
    14. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
    15. Her şeyi kaydetti, izleyenler şoka..
    16. 3 katlı ahşap bina yangında..
    17. İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 2..
    18. Sondajda 10 ülke arasına girdik
    19. New York'ta "Filistinli cesur kız"..
    20. Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!