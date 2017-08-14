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Amerika: Ölenler için çok üzgünüz, dehşete düştük

Suriye'yi yıkan ülkelerin başında gelen ABD, İdlib kentinde Sivil Savunma görevlilerinin saldırı sonucu öldürülmesini üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:19
Amerika: Ölenler için çok üzgünüz, dehşete düştük

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İdlib ilindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine düzenlenen saldırı sonucu 7 görevlinin yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Sözcü Nauert, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Beyaz Baretliler görevlileri için yazılı bir açıklama yaptı.

"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Nauert, açıklamada "Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma görevlilerin İdlib'de öldürülmesinden dolayı dehşete düşmüş durumdayız ve üzüntü içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Beyaz Baretlilerin zor şartlarda gönüllü olarak çalışarak sivillerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Nauert, ölenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

7 GÖREVLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sivil savunma sözcüsü Husam Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı bir grubun Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini kaydetmiş, saldırıda 7 görevlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:19
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