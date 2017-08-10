Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika o ülkenin diplomatlarını kovdu!

ABD Dışişleri Bakanlığının, Küba'nın Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatı sınır dışı ettiği bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:56
Amerika o ülkenin diplomatlarını kovdu!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Küba'daki bazı Amerikalı diplomatların "darpedildiği" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SÖZCÜ DETAY VERMEDİ

Sözcü Nauert, Havana'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatların başına "birtakım olaylar" geldiğini belirtti ancak detay vermekten kaçındı.

Nauert, Amerikalı diplomatların başına gelen ilk olayın 2016 yılının sonlarında gerçekleştiğini kaydetti.

WASHİNGTON ENDİŞELİ

Söz konusu elçilik görevlilerinin sağlık durumları hakkında bilgi paylaşımında bulunmayan Nauert, Washington yönetiminin diplomatların durumu hakkında endişe duyduğunu dile getirdi.

"İKİ DİPLOMAT ABD'Yİ TERK ETTİ"

Durumu ciddiye aldıklarını dile getiren Nauert, "Şunu söyleyebiliriz ki 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı gerekli adımları atmıştır. Küba Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ABD'yi terk etmesini istedik. Bu iki kişi ABD'yi terk etti. Gelişmeleri ciddiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Amerikalı bazı diplomatların Küba'da darbedildiği, bu kişilerden birinin duyma yetisini kaybettiği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:56
  1. abd
  2. Küba
  3. washington
  4. havana
  5. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu